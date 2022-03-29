Трёх российских пловцов дисквалифицировали за употребление допинга

Антидопинговая комиссия Международной федерации плавания (FINA) дисквалифицировала на четыре года российских пловцов Александру Соколову, Артёма Подьякова и Артёма Лобузова за употребление запрещённых веществ, сообщает пресс-служба FINA. Срок отстранения спортсменов отсчитывается с 25 августа 2021 года и заканчивается 24 августа 2025 года.

Решения по Соколовой и Подьякову приняты на основании данных базы московской лаборатории (LIMS), которая содержит результаты проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. По Лобузову полное решение не опубликовано.



Наиболее титулованным из дисквалифицированных пловцов является серебряный призёр чемпионата мира 2013 года в эстафете Лобузов, он также участвовал в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, а также становился призёром чемпионатов мира и Европы. Чемпионка России на открытой воде Соколова, Лобузов и Подьяков не выступают на протяжении последних нескольких лет.