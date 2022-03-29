Определились все участники полуфинала этапа Гран-при ФИДЕ в Берлине

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедьяров и американец Уэсли Со вышли в полуфинал третьего, заключительного этапа серии Гран-при ФИДЕ в Берлине (Германия). Это стало известно после завершения тай-брейка. Со оказался сильнее своего соотечественника Сэма Шенкленда, а Мамедьяров переиграл немца Винсента Каймера. Отметим, что во втором противостоянии соперникам пришлось играть блиц.
Ранее напрямую в полуфинал по итогам кругового турнира отобрались американец Хикару Накамура и иранец Мохаммад Амин Табатабаи. За выход в финал Мамедьяров сыграет с Накамурой, Со – с Табатабаи.
Российские шахматисты Даниил Дубов, Александр Предке, Андрей Есипенко, Григорий Опарин и Никита Витюгов завершили борьбу после группового этапа.
Напомним, венгр Рихард Раппорт и Накамура по итогам серии Гран-при ФИДЕ уже гарантировали себе место на турнире претендентов.
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