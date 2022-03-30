Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Президент ПКР Рожков: мы не прекращаем подготовку к Паралимпийским играм

Президент ПКР Рожков: мы не прекращаем подготовку к Паралимпийским играм
Комментарии

Паралимпийский комитет России проводит подготовку к летней Паралимпиаде 2024 года в Париже, заявил президент ПКР Павел Рожков в ходе форума «Мы Вместе. Спорт!» в среду, 30 марта.

«Мы не прекращаем подготовку к Паралимпийским играм, сохраняем тренировочную нагрузку», — сказал Рожков.

Он также отметил, что ПКР продолжить работать над защитой интересов российских паралимпийцев, которые не были допущены до участия в зимней Паралимпиаде в Пекине.

«Мы в судебном порядке будем отстаивать интересы наших спортсменов и добиваться признания незаконным решения Международного паралимпийского комитета, в силу дискриминации по гражданству и будем требовать возмещения финансовых потерь», — приводит слова Рожкова «Интерфакс».

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022