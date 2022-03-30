Президент ПКР Рожков: мы не прекращаем подготовку к Паралимпийским играм

Паралимпийский комитет России проводит подготовку к летней Паралимпиаде 2024 года в Париже, заявил президент ПКР Павел Рожков в ходе форума «Мы Вместе. Спорт!» в среду, 30 марта.

«Мы не прекращаем подготовку к Паралимпийским играм, сохраняем тренировочную нагрузку», — сказал Рожков.

Он также отметил, что ПКР продолжить работать над защитой интересов российских паралимпийцев, которые не были допущены до участия в зимней Паралимпиаде в Пекине.

«Мы в судебном порядке будем отстаивать интересы наших спортсменов и добиваться признания незаконным решения Международного паралимпийского комитета, в силу дискриминации по гражданству и будем требовать возмещения финансовых потерь», — приводит слова Рожкова «Интерфакс».