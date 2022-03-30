В воскресенье, 3 апреля 2022 года, в Лужниках пройдёт забег «Апрель»

3 апреля 2022 года в Лужниках пройдёт забег «Апрель» от Бегового Сообщества. «Апрель» традиционно откроет сезон шоссейных забегов в столице. Тысячи бегунов выйдут на старт, чтобы отпраздновать начало нового спортивного сезона и испытать свои силы после зимнего перерыва.

Маршрут забега «Апрель» пройдёт вокруг Лужников по аллее Славы, Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной. Бегунам откроются виды на Москва-Сити, Воробьёвскую набережную, здание МГУ и Большую спортивную арену «Лужники». Среднее время преодоления дистанции составляет 40 минут.

Принять участие в забеге смогут все желающие старше 14 лет. Уровень подготовки не главное – быстрая и плоская трасса будет комфортна как для новичков, так и для профессиональных атлетов, а дистанция 5 километров подойдет даже тем, кто только начинает свое знакомство с бегом.



На финише всех участников ждут памятные значки, а первых трёх лидеров среди мужчин и женщин — подарки от организаторов и партнёров. Для тех, кто захочет громко заявить о своих достижениях, организаторы установят в стартовом городке колокол финишёра. После преодоления дистанции все желающие смогут позвонить в него, чтобы рассказать о своих достижениях, а также сделать креативные фото.

Забег «Апрель» проходит в Москве с 2013 года. До 2017 года мероприятие носило название «Первый забег» и проходило также в первые выходные апреля. Рекорд дистанции среди мужчин принадлежит Ринасу Ахмадееву, он пробежал 5 км за 14 мин. 23 сек., а среди женщин — Юлии Конякиной, которая преодолела трассу за 16 мин. 25 сек. Оба рекорда были установлены в 2017 году.

Подробную информацию вы можете узнать на сайте организаторов.