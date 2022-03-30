Стало известно, при каком условии россиян допустят до соревнований в Великобритании

Министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон назвал условие, при котором российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях на территории королевства в нейтральном статусе.

«Я провёл несколько продуктивных встреч с различными руководящими инстанциями, они были посвящены обсуждению санкций и запретов для отдельных спортсменов.

Мы действительно обратились к властям с просьбой касательно отдельных спортсменов из России и Беларуси, которые хотят участвовать в соревнованиях на территории Великобритании, они должны быть независимы и нейтральны. Мы хотим получить подтверждение этого в письменном заявлении, где они укажут, что не получают поддержки от президента Владимира Путина, России или Беларуси.

Мы просим руководящие спортивные органы или отдельные турниры заранее получить от спортсменов письменные гарантии, если они хотят разрешить россиянам или белорусам участвовать в нейтральном статусе.

Если люди называют себя нейтральными, мы хотим быть уверены, что это действительно так и они не имеют никаких связей с Путиным.

Если некоторые отдельные виды спорта или организации решат полностью запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях на территории Великобритании, мы поддержим это. Но если кто-то решит пойти по нейтральному маршруту, мы просим гарантии», — приводит слова Хаддлстона Sky News.

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