Федерация гандбола России подала апелляцию на решение суда ЕГФ

Федерация гандбола России (ФГР) подала апелляционную жалобу на решение суда Европейской федерации гандбола. Ранее суд ЕГФ отклонил запрос ФГР о приостановлении вердикта об отстранении российских сборных и клубов от участия в международных соревнованиях на время рассмотрения дел.
«Сегодня ФГР подала апелляционную жалобу на решение EHF Court of Handball об отказе в обеспечительных мерах о временном приостановлении действия решения исполкома ЕГФ об отстранении российских сборных и клубов от участия в международных соревнованиях до вынесения основного решения по делу. Надеемся, что суд второй инстанции (EHF Court of Appeal) пересмотрит его и российские сборные с клубами продолжат свои выступления. Так может получиться, что основное решение первой инстанции может быть вынесено по времени примерно одновременно с решением второй инстанции по обеспечительным мерам. Мы предпринимаем все меры для защиты прав и интересов наших спортсменов, но, к сожалению, остаётся только ждать вердикт», – приводит слова юриста ФГР Максима Гулевича сайт организации.
- 30 марта 2022
-
21:46
-
21:26
-
21:00
-
20:39
-
18:30
-
17:46
-
13:09
-
11:43
- 29 марта 2022
-
21:33
-
20:46
-
20:34
-
20:14
-
19:56
-
16:51
-
16:39
-
12:59
-
11:27
-
11:07
-
08:40
- 28 марта 2022
-
22:22
-
20:47
-
20:09
-
19:50
-
17:38
-
10:10
- 27 марта 2022
-
18:36
-
18:11
-
17:06
-
15:14
-
14:10
-
01:53
-
01:41
-
00:41
- 26 марта 2022
-
21:04
-
13:18