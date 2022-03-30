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Федерация гандбола России подала апелляцию на решение суда ЕГФ

Федерация гандбола России подала апелляцию на решение суда ЕГФ
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Федерация гандбола России (ФГР) подала апелляционную жалобу на решение суда Европейской федерации гандбола. Ранее суд ЕГФ отклонил запрос ФГР о приостановлении вердикта об отстранении российских сборных и клубов от участия в международных соревнованиях на время рассмотрения дел.

«Сегодня ФГР подала апелляционную жалобу на решение EHF Court of Handball об отказе в обеспечительных мерах о временном приостановлении действия решения исполкома ЕГФ об отстранении российских сборных и клубов от участия в международных соревнованиях до вынесения основного решения по делу. Надеемся, что суд второй инстанции (EHF Court of Appeal) пересмотрит его и российские сборные с клубами продолжат свои выступления. Так может получиться, что основное решение первой инстанции может быть вынесено по времени примерно одновременно с решением второй инстанции по обеспечительным мерам. Мы предпринимаем все меры для защиты прав и интересов наших спортсменов, но, к сожалению, остаётся только ждать вердикт», – приводит слова юриста ФГР Максима Гулевича сайт организации.

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