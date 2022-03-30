УЕФА заменил «Тюмень» на французский «Аньер-Вильнёв» в «Финале четырёх» Лиги чемпионов

УЕФА подтвердил замену российского клуба «Тюмень» на французский «Аньер-Вильнёв» в «Финале четырёх» Лиги чемпионов.
«В соответствии с решением Исполнительного комитета УЕФА об отстранении всех российских клубов и сборных от участия в любых матчах турниров УЕФА до дальнейшего уведомления, а также для того, чтобы обеспечить проведение финального турнира Лиги чемпионов УЕФА по футзалу в запланированном формате, УЕФА подтвердил замену российского клуба «Тюмень» на французский «Аньер-Вильнёв», который занял вслед за «Тюменью» второе место в своей группе элитного раунда», — говорится в пресс-релизе УЕФА.
Жеребьёвка финального турнира состоится 7 апреля в Ньоне. Матчи «Финала четырёх» с участием «Барселоны», «Бенфики», «Спортинга» и «Аньер-Вильнёв» пройдут 29 апреля и 1 мая на «Арена-Рига».
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