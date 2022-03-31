«Не осталось ни чеков, ни банок». Волейболист Маслиев — о попадании в организм допинга

Лучший на данный момент доигровщик «Белогорья» Станислав Маслиев рассказал, что так и не знает, как в его организм попал найденный в 2016 году допинг, из-за чего он вынужден был провести четыре года без волейбола.
Станислав завалил допинг-тест, играя в австрийском «Хипо Тироле». В крови спортсмена нашли следы анаболического стероида станозолола, употребление которого грозит повреждением суставов.
«Ситуация в Австрии была сложная. И руководство клуба, и все, кто занимался моими переходами, чётко сказали, что нужно соглашаться со всем, потому что если бы я написал апелляцию, то дисквал был бы больше: мог бы умножиться в несколько раз.
Уверен, что там ничего нет. Но препарат, который нашли, оказалось, может оставаться в организме до 16 месяцев. Вполне возможно, он мог попасть летом или в прошлом сезоне и там остаться. Когда, в какой момент – не вычислили. Тогда у меня был контракт с «Белогорьем», но я был в аренде в МГТУ. Если что-то покупал из фармакологии, то сам, в магазине спортивного питания. Можно было проверить лекарства, которые я пил. Но не осталось ни чеков, ни банок», — сказал Маслиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
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