Волейболист «Белогорья» Маслиев объяснил, почему легионеры не уезжают из России

Доигровщик «Белогорья» Станислав Маслиев объяснил, почему легионеры не спешат покидать российские волейбольные клубы. Например, диагональный белгородского клуба Аль Хачдади Мохамед из Марокко переподписал контракт сроком до 2025 года, хотя до этого не задерживался ни в одной лиге дольше года.



«Думаю, там грамотно составлены контракты. Есть неустойки, игрок не может просто так разорвать контракт. В казанском «Зените», думаю, оба легионера очень хорошо себя ощущают, чувствую, они не хотят оттуда уезжать. Да и если будет какое давление от правительства, могут сослаться на эту неустойку. В Казани там эта сумма, думаю, очень приличная.

Если уйдут все легионеры, то также вернутся все русские к нам: например, Мусэрский из Японии, многие в Катаре. Думаю, мы потеряем с уходом легионеров, но наш чемпионат не сильно просядет по уровню и качеству волейбола», — сказал Маслиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.