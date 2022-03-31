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Волейболист Маслиев: когда сидел в дисквале, всем говорил, что вернусь и буду в порядке

Волейболист Маслиев: когда сидел в дисквале, всем говорил, что вернусь и буду в порядке
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Доигровщик «Белогорья» Станислав Маслиев объяснил, как ему удалось вернуться на ведущие позиции в российской волейбольной Суперлиге после четырёхлетней дисквалификации, начавшейся в 2016 году.

«В 2016-м в Белгороде были лучшие доигровщики. Тогда учился уже многому, просто тренируясь с ними. Играя в условном «Оренбурге», многие получают меньше опыта, чем если бы тренировались с такими ребятами, как Сергей Тетюхин, Саша Косарев, Дима Ильиных, Тарас Хтей в лучшие годы.

Я всегда был уверен в себе. Когда сидел в дисквале, всем говорил, что вернусь и буду в порядке, но никто не верил: все подшучивали, говорили с сарказмом. Никогда не сидел на замене, не считая белгородских легенд: в «Нове» я был сначала четвёртым доигровщиком, но за два месяца встал в состав. Потом поехал в МГТУ, где всех переигрывал, затем и в Австрии. Говорили, что даже в Нижневартовске меня съедят – там много здоровых молодых парней. Но я чётко поставил цель», — сказал Маслиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

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