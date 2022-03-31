Румынский тренер гандбольного ЦСКА объяснил, почему решил остаться в России

Главный тренер женского гандбольного клуба ЦСКА румынский специалист Флорентин Пера объяснил, почему принял решение продолжить работу в России.

«На протяжении всей своей карьеры я никогда не сдавался в сложные моменты. Не в моём стиле бросать работу на полпути и уходить просто из-за того, что что-то складывается не так, как ты ожидаешь. Я сталкивался с различными трудностями, будь то эпидемии травм или задержки по выплате заработной платы в течение нескольких месяцев. Но это не повод для того, чтобы опускать руки. Здесь, в ЦСКА, с первого дня все были очень добры ко мне и старались сделать всё, чтобы я мог сфокусироваться исключительно на своей работе, не отвлекаясь на какие-то сторонние факторы.

Для меня очень важно, что со мной рядом моя семья, что они чувствуют себя комфортно здесь и им нравится находиться в России. Я с уважением отношусь к своим обязательствам по контракту перед клубом и настроен на то, чтобы продолжать свою работу в ЦСКА. Кроме того, я чувствую большую ответственность перед игроками. Считаю, что не имею права подвести их и бросить в такой непростой ситуации. Все они большие профессионалы, которые ежедневно подтверждают это своей работой на тренировках, и для меня большая честь быть их тренером. Отдельно я бы хотел поблагодарить наших болельщиков, которые очень энергично поддерживают команду. Очень надеюсь, что скоро мы сумеем отблагодарить их выигранными трофеями», — приводит слова Пера «Комсомольская правда».