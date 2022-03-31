Карякин объяснил, почему высказался о спецоперации, несмотря на риск санкций от ФИДЕ

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал собственные высказывания о военной спецоперации. Ранее он поддержал проведение спецоперации, после чего Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отстранила его на полгода.
«Я думал об этом [санкциях за высказывания за спецоперацию], но считал, что мне сейчас гораздо важнее высказаться. Наболело. Ну бывают какие-то такие моменты, что ты в жизни не можешь промолчать. Допустим, обижают твою жену – ты же заступишься? Ну любой нормальный человек заступится. И то же самое – политические какие-то вещи, которые ну невозможно молчать. Я не знаю, как это объяснить словами, но это очевидно, ты не можешь промолчать, для меня, по крайней мере.
Поэтому понимал, что в 2014 году я попал под санкции после истории с Крымом, они были лайтовыми. Я понимал, что сейчас может быть хуже, потому что ситуация всё-таки другая. И знал, на что иду, но всё-таки я, даже если сейчас вернуться к той ситуации, ни о чём не жалею», — сказал Карякин в эфире программы «Антонимы».
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