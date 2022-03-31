Карякин: Дворкович не может в одиночку противостоять всей машине ФИДЕ

Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался о решении Международной шахматной федерации (ФИДЕ) отстранить его на полгода от соревнований. Наказание связано с тем, что Карякин поддержал военную спецоперацию России. Ранее гроссмейстер негативно отозвался о главе ФИДЕ Аркадии Дворковиче.
«Это его мнение [наложить санкции]. Я с ним не согласен. Что тут скажешь? Я больше ориентируюсь на него как на шахматного чиновника, который, надо признать, делал многое для развития шахмат в России. Когда я переезжал в Москву в 2009 году, он был президентом федерации, работал в команде Медведева вице-премьером. Он ничего мне не был обязан, но сделал максимально, что смог, для моего переезда. Подпись на документе на получение гражданства была Медведева, а письмо это положил ему Дворкович. Он долгое время был президентом Федерации шахмат России, много чего делал. Потом как президент ФИДЕ, с любой просьбой фактически к нему обращаются гроссмейстеры, и он им, если может, помогает.
Проводит турниры. Проводит циклы, розыгрыши чемпионата мира. Понятно, что какие-то вещи, что-то не получается, что-то получается, но в целом он старается — он любит шахматы. Я просто отделяю Дворковича-политика и Дворковича — любителя шахмат, шахматного мецената, если можно так сказать. Я говорю с точки зрения того, что он любит шахматы. Кстати, его отец был знаменитым шахматным арбитром, тоже не стоит забывать.
Вот в том-то и дело, что когда запущена вот эта вот гигантская антироссийская машина, уже когда один человек против, будь ты даже президентом федерации, тебя просто смоет и выбросит где-то там на другом берегу. Поэтому Дворкович всё правильно понял, что невозможно, он не может в одиночку противостоять всей машине ФИДЕ. ФИДЕ – это 150 стран мира, в каждой стране свои делегаты, свои мнения. И понятно, что они в первую очередь антироссийские. И он не мог оставаться президентом шахматной федерации большой, крупной спортивной организации, если бы не выступил так, как он выступил. Я не согласен, совершенно не согласен с его мнением, и у меня совершенно противоположное мнение. Я просто говорю, что он много сделал для шахмат и невозможно это забыть», — сказал Карякин в эфире программы «Антонимы».
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