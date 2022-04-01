Министр спорта РФ отреагировал на слова британского коллеги, который назвал Россию изгоем

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал слова министра спорта Великобритании Найджела Хаддлстона. Ранее Хаддлстон заявил: «Россия считается изгоем в мировом спорте, и именно так к ней и стоит относиться».
«Я категорически не приемлю такой позиции. Спорт должен быть важнейшей частью жизни общества, и принципы спорта — единство, уважение друг к другу, к истории, традициям — должны быть главными и для политиков.
Спорт может и должен научить политиков занимать правильные, принципиальные позиции, а не руководствоваться конъюнктурными интересами. Тем более когда это вопреки Олимпийской хартии и единству спорта. Такими высказываниями они через спорт разрушают мир. Для политика, министра, который отвечает за эту отрасль, такое абсолютно неприемлемо», — цитирует Матыцина «РИА Новости Спорт».
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