Телеканал отретушировал фото пловчихи-трансгендера, одержавшей историческую победу

Шоу Today Show на телеканале NBC отретушировало фото Лии Томас, которая стала первой пловчихой-трансгендером, выигравшей студенческие соревнования (NCAA) в США. Фотограф, сделавший снимок спортсменки, выразил недоумение в связи с ретушью фотографии. Авторы программы решили сделать девушку более женственной. После использования ретуши на фото кожа спортсменки визуально стала более нежной, а глаза и губы получили эффект нанесённого макияжа.
Автор фотографии Эрика Денхофф призналась, что была шокирована изменениями фотографии. По словам Денхофф, никто не предупреждал её, что фотография будет отретуширована.
«Когда я впервые увидела фото в новостном сюжете, подумала, что с ним что-то не то. Затем я стала пересматривать его снова и снова и тогда поняла, что там были сглажены линии», — цитирует фотографа Essentially Sports.
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