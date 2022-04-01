В Москве завершились соревнования и конференция по скалолазанию

26 марта в Москве на базе спортивного клуба Sportstation прошли соревнования по скалолазанию Sportstation Campus Contest. В них принимали участие как профессионалы, так и любители. В финалах сошлись 10 лучших спортсменов среди мужчин и 5 среди женщин.
У женщин победу одержала Олеся Просекова, у мужчин первым стал Александр Шумилов.
Женщины:
1. Олеся Просекова
2. Валентина Чемякина
3. Таисия Чернова
Мужчины:
1. Александр Шумилов
2. Михаил Науменко
3. Сергей Гуренко
Отметим, что перед стартом соревнований на базе спортивного клуба прошла профильная конференция, посвящённая индустрии скалолазания – Climb Summit. На ней выступали такие спикеры, как Рустам Гельманов (скалолаз, победитель Кубка мира по боулдерингу в 2008 году, бывший лидер мирового рейтинга), Игорь Антышев (основатель и руководитель нескольких скалодромов в Санкт-Петербурге), Станислав Кокорин (ЗМС, трёхкратный обладатель Кубка мира и пятикратный призёр чемпионатов мира), Максим Машков (управляющий скалолазным Центром Sportstation), Михаил Пекарев (МС, член сборной России в 2000-2007 гг., президент федерации скалолазания Москвы) и Владимир Волошин (сооснователь HACTIVE, IRONSTAR и ROSA RUS).
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