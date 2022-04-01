Олег Матыцин высказался о защите прав отстранённых российских спортсменов

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о защите прав российских спортсменов, отстранённых от участия в международных соревнованиях, в Спортивном арбитражном суде и других инстанциях.
«У разных федераций разная ситуация. Часть федераций уже подали претензии и жалобы, часть федераций рассматривают юридические основания, которые явились предметом для отстранения российских спортсменов. Несомненно одно, мы будем максимально защищать интересы и спортсменов, и организаций. Дискриминация по национальному признаку, политизация спорта недопустимы – это наша базовая позиция. Я надеюсь, что международные федерации будут говорить с нами не только на языке юридических терминов, но и просто поймут, что олимпийские принципы нарушаться не должны», — передаёт слова Матыцина корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
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