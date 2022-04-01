Матыцин ответил, как потратят деньги, оставшиеся после отстранения российских спортсменов

Министр спорта России Олег Матыцин ответил на вопрос, как будут потрачены деньги, сэкономленные от пропусков российскими спортсменами международных стартов.
«Средства, которые планировалось потратить на обеспечение участия наших спортсменов за рубежом и на проведение международных соревнований на территории России, будут направлены в спортивную инфраструктуру, реконструкцию или капитальный ремонт центров, где это необходимо. Вопрос строительства федеральных баз имеет первостепенное значение. Россия должна быть самодостаточной в плане круглогодичного проведения сборов как для зимних, так и для летних видов спорта, в разных климатических и высотных зонах. Такую программу Минспорта сейчас готовит. В ближайшее время она будет представлена в правительство. Это долгосрочный проект, но его обязательно нужно воплощать в жизнь, если мы ставим задачу оставаться одними из лидеров мирового спорта», — сказал Матыцин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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