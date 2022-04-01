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Матыцин ответил, как потратят деньги, оставшиеся после отстранения российских спортсменов

Матыцин ответил, как потратят деньги, оставшиеся после отстранения российских спортсменов
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Министр спорта России Олег Матыцин ответил на вопрос, как будут потрачены деньги, сэкономленные от пропусков российскими спортсменами международных стартов.

«Средства, которые планировалось потратить на обеспечение участия наших спортсменов за рубежом и на проведение международных соревнований на территории России, будут направлены в спортивную инфраструктуру, реконструкцию или капитальный ремонт центров, где это необходимо. Вопрос строительства федеральных баз имеет первостепенное значение. Россия должна быть самодостаточной в плане круглогодичного проведения сборов как для зимних, так и для летних видов спорта, в разных климатических и высотных зонах. Такую программу Минспорта сейчас готовит. В ближайшее время она будет представлена в правительство. Это долгосрочный проект, но его обязательно нужно воплощать в жизнь, если мы ставим задачу оставаться одними из лидеров мирового спорта», — сказал Матыцин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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