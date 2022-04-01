«Динамо-ЛО» одолело оренбургский «Нефтяник» в волейбольной Суперлиге

24-й тур предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги начался с напряжённого матча, в котором «Динамо-ЛО» только на тай-брейке сумело обыграть оренбургский «Нефтяник» со счётом 3:2 (23:25, 25:10, 25:27, 25:12, 15:7).
«Динамо-ЛО» закрепилось на пятом месте в турнирной таблице Суперлиги, при равенстве побед (по 16) уступая санкт-петербургскому «Зениту» 4 очка. «Нефтяник» потерпел 22-е поражение в сезоне и располагается на последнем месте.
В 25-м туре 9 апреля «Нефтяник» на своей площадке примет «Газпром-Югру», а «Динамо-ЛО» на следующий день на выезде встретится с московским «Динамо».
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Предварительный этап. 24-й тур
«Динамо-ЛО» (Ленинградская обл.) – «Нефтяник» (Оренбург) — 3:2 (23:25, 25:10, 25:27, 25:12, 15:7).
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