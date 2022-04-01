Сергей Карякин: у меня есть позиция, она патриотическая, и я её придерживаюсь

Чемпион мира по быстрым шахматам (2012), чемпион мира по блицу (2016), двукратный победитель командного чемпионата мира в составе сборной России (2013 и 2019) гроссмейстер Сергей Карякин высказался о двойных стандартах в современном мире.

«Как может нравиться современный мир, если в нём столько всего неправильного и несправедливого, когда дискриминируются целые страны. Я даже не говорю о конкретных личностях-спортсменах, как я. Но это настоящая дискриминация всей России, что ты не можешь спокойно высказывать своё мнение, которое совпадает и с политикой России, и всю нашу страну хотят максимально изолировать от остального мира.

Это не только меня коснулось, всей страны, когда как минимум пытаются лишить виз, как максимум вывести все иностранные компании из России, чтобы максимально все под санкции попали и страдали именно простые люди. Нет никакого другого мнения, кроме западного, и, если ты высказываешь другое мнение, с ними не совпадающее, тебя как минимум банят, как максимум не дают ничего делать, попадаешь под санкции.

У меня есть позиция, она патриотическая, и я её придерживаюсь. Я не понимаю, что значит «мода на патриотизм», ведь он или есть, или нет. Я верю, что мы за правду. Поэтому всегда в любых конфликтах, когда ты чувствуешь, что ты прав, тебе всегда легче. И, что бы дальше ни случилось, ты понимаешь, что не зря страдаешь. Уже все западные организаторы соревнования сказали, что они никогда меня не будут приглашать. Ну что ж, это их выбор!» — приводит слова Карякина RT.