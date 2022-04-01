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Сергей Карякин высказался о секрете шахматных побед

Сергей Карякин высказался о секрете шахматных побед
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Чемпион мира по быстрым шахматам (2012), чемпион мира по блицу (2016), двукратный победитель командного чемпионата мира в составе сборной России (2013 и 2019) гроссмейстер Сергей Карякин высказался о секрете спортивных побед.

«Что касается психики, я привык ещё с детства, с шести лет, когда с папой занимался, что есть только я, шахматы и соперник, и больше никого. Я полностью абстрагируюсь от всего. Бывает предстартовое волнение, но когда начинается партия и делаются первые ходы, то шахматисты обо всём забывают. Бывает, что неудачно складываются турниры, но нужно забыть обо всём и идти дальше. Помогают общение с близкими людьми, занятия спортом и прогулки и хорошее настроение.

У шахматистов есть такая полушутка-полуправда, что в зависимости от результатов шахматиста можно понять, всё ли у него хорошо в личной жизни. Очень часто бывает, если что-то не так у тебя в жизни или с кем-то поругался, это накладывает отпечаток и на шахматы, потому что вместо того, чтобы думать об игре, ты начинаешь думать о чём-то другом.

В людях я не люблю, когда они неискренние, когда тебе что-то говорят и ты не понимаешь, правду они говорят или просто пытаются войти в доверие», — приводит слова Карякина RT.

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