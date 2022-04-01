Легкоатлет из США, участвовавший в двух Олимпиадах, хочет перейти в американский футбол

Легкоатлет сборной США, специализирующийся в барьерном беге на дистанции 110 м, Девон Аллен планирует перейти в американский футбол после окончания нынешнего сезона.
«Сейчас или никогда, потому что я не хочу ждать, пока постарею. Не хочу пробовать попасть в Национальную футбольную лигу, когда мне исполнится 30 лет», – приводит слова Аллена NBC Sports.
Спортсмен хочет принять участие в драфте НФЛ, где у него будет возможность попасть в лигу. В начале спортивной карьеры Аллен уже выступал за команду Орегонского университета.
Отметим, что в 2016 году Аллен занял пятое место на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, а в 2021-м он остановился в шаге от пьедестала на Играх в Токио.
Ближайшие соревнования, в которых планирует выступить Девон Аллен — это чемпионат мира по лёгкой атлетике в Юджине (США). Они пройдут в июле.
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