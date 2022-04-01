Стали известны четвертьфинальные пары мужской гандбольной Суперлиги

Тремя матчами завершился предварительный этап чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги. «Пермские медведи» сыграли вничью со ставропольским «Виктором» — 31:31, ЦСКА уверенно обыграл «СГАУ-Саратов» — 33:26. «Донские казаки-ЮФУ» и «Университет Лесгафта-Нева» провели репетицию первого раунда плей-офф, которая завершилась со счётом 22:21 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

По итогам предварительного этапа тройку сильнейших составили «Чеховские медведи», ЦСКА и «Пермские медведи».

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Предварительный этап

«Пермские медведи» — «Виктор» (Ставрополь) — 31:31 (19:17).

«Донские казаки-ЮФУ» (Таганрог) — «Университет Лесгафта-Нева» (Санкт-Петербург) — 21:22 (11:13).

ЦСКА (Москва) – «СГАУ-Саратов» — 33:26 (19:9).



Пары 1/4 финала

«Чеховские медведи» — «Акбузат» (Уфа)

ЦСКА — «Динамо» (Астрахань)

«Пермские медведи» — «СГАУ-Саратов»

«Университет Лесгафта-Нева» — «Донские казаки-ЮФУ»