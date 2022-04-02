Легкоатлет Руслан Хорошилов стал победителем марафона на чемпионате России

Российский легкоатлет Руслан Хорошилов стал победителем марафона в рамках чемпионата России 2022 года. Он пробежал дистанцию в 42,195 метра за 2 часа 13 минут 40 секунд.

Серебро завоевал Степан Киселёв, уступивший Хорошилову 56 секунд. Тройку лучших замкнул Николай Чавкин, который отстал от Киселёва на 46 секунд.

Победительницей женского забега стала Алина Прокопьева с результатом 2 часа 32 минуты 38 секунд. Вторая — Людмила Лебедева. На третьей ступени пьедестала — Евдокия Букина.

Лёгкая атлетика. Марафон

Чемпионат России, Сочи. Мужчины

1. Руслан Хорошилов — 2.13,40.

2. Степан Киселёв +56,0.

3. Николай Чавкин +1.42,0.

4. Иван Кузнецов +2.04,0.

5. Илдар Миншин +2.20,0.

Лёгкая атлетика. Марафон

Чемпионат России, Сочи. Женщины

1. Алина Прокопьева — 2.32,38.

2. Людмила Лебедева +33,0.

3. Евдокия Букина +3.34,0.

4. Елизавета Ерохина +4.13,0.

5. Наталья Колоскова +5.43,0.

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