Волейболисты «Динамо» обыграли «Енисей» и вышли на второе место в Суперлиге

Завершились три матча предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

Лидер соревнований казанский «Зенит» на выезде обыграл «Факел» из Нового Уренгоя со счётом 3:0 (25:21, 25:22, 25:20). Московское «Динамо» на тай-брейке одолело красноярский «Енисей» со счётом 3:2 (21:25, 25:20, 25:19, 23:25, 15:9) и вышло на промежуточное второе место. Санкт-петербургский «Зенит» нанёс поражение «Югре-Самотлору» из Нижневартовска со счётом 3:0 (25:22, 26:24, 25:17) и закрепился на четвёртой позиции в турнирной таблице.

Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига

Предварительный этап. 24-й тур

«Енисей» (Красноярск) – «Динамо» (Москва) — 2:3 (25:21, 20:25, 19:25, 25:23, 9:15).

«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:3 (22:25, 24:26, 17:25).

«Факел» (Новый Уренгой) – «Зенит» (Казань) — 0:3 (21:25, 22:25, 20:25).