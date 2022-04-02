«Локомотив» на тай-брейке одолел «Спарту» в женской волейбольной Суперлиге

Завершились два матча предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги.
Калининградский «Локомотив» на выезде на тай-брейке одолел нижегородскую «Спарту» со счётом 3:2 (25:19, 16:25, 25:19, 25:27, 15:12). «Локомотив» закрепился на третьем месте в турнирной таблице, при равенстве побед (по 20) уступая московскому «Динамо» 6 очков. «Спарта» с 6 победами в активе – на 11-м месте.
«Ленинградка» на своей площадке нанесла поражение «Минчанке» со счётом 3:0 (25:17, 25:16, 25:21). «Ленинградка» с 13 победами в активе занимает седьмое место в турнирной таблице, «Минчанка» с 5 победами располагается на 13-й позиции.
Волейбол. Чемпионат России. Женщины. Суперлига
Предварительный этап. 25-й тур
«Спарта» (Нижний Новгород) – «Локомотив» (Калининградская обл.) — 2:3 (19:25, 25:16, 19:25, 27:25, 12:15).
«Ленинградка» (Санкт-Петербург) – «Минчанка» (Минск) — 3:0 (25:17, 25:16, 25:21).
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