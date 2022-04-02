Шорт-трекисты Серёгина и Золотков стали чемпионами России на дистанции 500 м

Шорт-трекисты Никита Золотков и Елена Серёгина завоевали золотые медали в забеге на 500 метров на чемпионате России по шорт-треку, который проходит в Коломне.
Отметим, что сразу два призёра мужского забега были оштрафованы и лишены занятых мест. Финишировавший первым Владимир Балбеков — за толчок соперника рукой на повороте, завершивший забег третьим Павел Ситников – за блокировку соперника.
Шорт-трек. Чемпионат России на отдельных дистанциях. Коломна
Мужчины. 500 м
1. Никита Золотков (Краснодарский край/ Ярославская область) – 41,836.
2. Артём Козлов (Краснодарский край/ Ярославская область) – 42,105.
3. Денис Орс (Тверская область) – 42,278.
Женщины. 500 м
1. Елена Серёгина (Ярославская область) – 43,854.
2. Софья Бойцова (Свердловская область) – 43,927.
3. Анастасия Константинова (Москва) – 44,572.
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