Шорт-трекисты Серёгина и Золотков стали чемпионами России на дистанции 500 м

Шорт-трекисты Никита Золотков и Елена Серёгина завоевали золотые медали в забеге на 500 метров на чемпионате России по шорт-треку, который проходит в Коломне.

Отметим, что сразу два призёра мужского забега были оштрафованы и лишены занятых мест. Финишировавший первым Владимир Балбеков — за толчок соперника рукой на повороте, завершивший забег третьим Павел Ситников – за блокировку соперника.



Шорт-трек. Чемпионат России на отдельных дистанциях. Коломна

Мужчины. 500 м

1. Никита Золотков (Краснодарский край/ Ярославская область) – 41,836.

2. Артём Козлов (Краснодарский край/ Ярославская область) – 42,105.

3. Денис Орс (Тверская область) – 42,278.

Женщины. 500 м

1. Елена Серёгина (Ярославская область) – 43,854.

2. Софья Бойцова (Свердловская область) – 43,927.

3. Анастасия Константинова (Москва) – 44,572.