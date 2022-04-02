«Синара» одержала волевую победу над «Тюменью» в чемпионате России по мини-футболу

Состоялись первые матчи 16-го тура чемпионата России по мини-футболу. Лидер соревнований «Синара» одержала волевую победу над «Тюменью» со счётом 6:3. «Норникель» не оставил шансов «Новой генерации» — 4:1. «КПРФ» оказался сильнее «Ухты» — 3:2.
Вторые матчи 16-го тура пройдут завтра, 3 апреля, на тех же площадках.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига
16-й тур. Первые матчи
«Синара» (Екатеринбург) – «Тюмень» — 6:3 (2:3).
Голы: Шишкин, 5, 10, Соколов, 28, 38, Герасимов, 35, Фахрутдинов, 50 – Батырев, 4, Карвалью, 24, Милованов, 25.
«Норникель» — «Новая генерация» (Сыктывкар) – 4:1 (3:0).
Голы: Занотто, 11, Алекс, 20, 27, Крутый, 20 – Москалёв, 31.
«КПРФ» (Москва) – «Ухта» — 3:2 (2:1).
Голы: Заболонков, 1, 28, Дуглас, 22 – Мусин-Пушкин, 23, Дос Сантос, 44.
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