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Олимпийская чемпионка по плаванию возмутилась появлению трансгендера в женской лиге NCAA

Олимпийская чемпионка по плаванию возмутилась появлению трансгендера в женской лиге NCAA
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Трёхкратная олимпийская чемпионка Игр-1984, американская пловчиха Нэнси Хогсхед-Макар выступила против участия трансгендеров в женских соревнованиях.

«Если мы признаём закон о равенстве трансгендеров, то кто-то сможет идентифицировать себя как женщину, например, прямо перед Уимблдоном и получить четыре миллиона долларов призовых, а затем на следующий день вновь идентифицировать себя мужчиной. В таком случае было бы незаконным требовать даже каких-либо доказательств.

Трансгендерное движение опередило женское движение, настаивая на том, что трансгендерные женщины — это женщины. Конечно, вы думаете, что трансженщины — это такие же женщины, особенно в учёбе или на работе. Но никто не задумывается об этом. Здесь начинают задеваться естественные права женщин», — приводит слова Хогсхед-Макар New York Post.

Ранее пловчиха Лия Томас стала первым трансгендером, победившим в первом дивизионе американской лиги NCAA.

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