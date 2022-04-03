Олимпийская чемпионка по плаванию возмутилась появлению трансгендера в женской лиге NCAA

Трёхкратная олимпийская чемпионка Игр-1984, американская пловчиха Нэнси Хогсхед-Макар выступила против участия трансгендеров в женских соревнованиях.
«Если мы признаём закон о равенстве трансгендеров, то кто-то сможет идентифицировать себя как женщину, например, прямо перед Уимблдоном и получить четыре миллиона долларов призовых, а затем на следующий день вновь идентифицировать себя мужчиной. В таком случае было бы незаконным требовать даже каких-либо доказательств.
Трансгендерное движение опередило женское движение, настаивая на том, что трансгендерные женщины — это женщины. Конечно, вы думаете, что трансженщины — это такие же женщины, особенно в учёбе или на работе. Но никто не задумывается об этом. Здесь начинают задеваться естественные права женщин», — приводит слова Хогсхед-Макар New York Post.
Ранее пловчиха Лия Томас стала первым трансгендером, победившим в первом дивизионе американской лиги NCAA.
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