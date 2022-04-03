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Легендарный гольфист Вудс объявил, что может выступить на следующем мэйджоре

Легендарный гольфист Вудс объявил, что может выступить на следующем мэйджоре
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Американский гольфист Тайгер Вудс сообщил, что может возобновить карьеру. Спортсмен не выступал на протяжении 14 месяцев из-за последствий дорожно-транспортного происшествия, в которое попал ранее. Автомобиль Вудса перевернулся 23 февраля 2021 года в Лос-Анджелесе (США). Спортсмен находился в машине один, его пришлось извлекать из салона с помощью гидравлических ножниц.

После этого Вудс перенёс операцию на голени и голеностопе. Из больницы его выписали 17 марта.

«Сегодня я еду в Огасту, чтобы продолжить тренировки. Решение о том, буду я соревноваться или нет, приму перед стартом турнира», — написал Вудс в соцсетях.

В Огасте (штат Джорджия) будет проходить первый из четырёх мэйджоров по гольфу. Соревнования стартуют 7 апреля.

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