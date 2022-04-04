Игроки мужской и женской сборных Китая по гандболу будут тренироваться в России

В Москву прибыла делегация гандболистов из Китая, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России. Мужская и женская сборные будут тренироваться, участвовать в мастер-классах и проводить товарищеские матчи в России.
В сентябре 2022 года в Китае состоятся Азиатские игры, на них будет представлен и гандбол. В России китайские гандболисты смогут подготовиться к соревнованиям.
«Мы стремимся повысить наш уровень, и возможность тренироваться в России, перенимать опыт российских тренеров – большая честь для нас. Думаю, это сотрудничество также сыграет большую роль в популяризации гандбола в двух странах. Я очень рада началу нашей совместной работы», — сказала президент китайской гандбольной ассоциации Ван Тао.
В состав делегации из Китая вошли 46 человек.
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