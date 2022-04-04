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Министр спорта Польши призвал исключить Россию из мирового спорта

Министр спорта Польши призвал исключить Россию из мирового спорта
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Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук заявил, что необходимо исключить всех россиян из Международного олимпийского комитета и всех международных спортивных федераций.

«Мы за то, чтобы исключить россиян до момента завершения миротворческого процесса и компенсаций Украине изо всех спортивных федераций во главе с Международным олимпийским комитетом, чтобы только после компенсаций Украине они могли вновь претендовать на участие в мировом спорте, спортивных состязаниях», — приводит слова чиновника, сказанные на заседании Совета ЕС по вопросам образования, молодёжи, культуры и спорта, «РИА Новости Спорт».

При этом он добавил, что отдельным спортсменам стоит позволить продолжать выступать.

«Нужно отделять вопрос представителей РФ и россиян, выступающих, например, в футбольной Премьер-лиге. Это сложнее регулировать. Мы тут ограничимся рекомендациями. Моя позиция, как и позиция министров из Великобритании, США, Австралии, такова, что иногда эти авторитеты из мира спорта выступают, не представляя РФ», — сказал Бортничук.

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