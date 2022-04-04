Россия и Китай могут подать совместную заявку на проведение женского ЧМ по гандболу
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Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв заявил о намерении рассмотреть возможность подачи совместной с Китаем заявки на проведение женского чемпионата мира в 2029 или 2031 году.
«На уровне идеи обсуждаем подготовку совместной с Китаем заявки на женский чемпионат мира 2029 или 2031 года», — сказал Шишкарёв «Интерфаксу».
СССР и Россия дважды принимали женский чемпионат мира: в 1975 году и в 2005 году. Китай принимал турнир в 2009 году.
Женская сборная России по гандболу победила на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. В финале подопечные Евгения Трефилова обыграли сборную Норвегии. На Олимпийских играх в Токио-2020 женская сборная России уступила в финале французским гандболисткам.
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