Олимпийская чемпионка Линой Ашрам объявила о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка Токио-2020 по художественной гимнастике израильтянка Линой Ашрам объявила о завершении карьеры.
«Спортсменам важно знать, когда завершать карьеру. Что касается меня, то я достигла своей мечты», — приводит слова Ашрам пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG).
Линой Ашрам стала олимпийской чемпионкой на Играх в Токио в индивидуальном многоборье. Она обошла российскую гимнастку Дину Аверину, которая завоевала серебро. Сестра Дины Арина Аверина заняла на той Олимпиаде четвёртое место. До Олимпиады в Токио сборная России по художественной гимнастике не теряла золотых наград начиная с 1996 года. На Олимпиаде-1996 в Атланте Яна Батыршина стала второй в личном многоборье, а в групповых упражнениях россиянки были только третьими.
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