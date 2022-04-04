Снукерист Хиггинс задумался о завершении карьеры после поражения от Робертсона

Четырёхкратный чемпион мира, член Зала славы снукера шотландец Джон Хиггинс после финала Tour Championship 2022 признался, что задумался о завершении карьеры. Хиггинс проиграл Нилу Робертсону, который совершил камбэк со счёта 4:9 и победил — 10:9.
«Нил вернулся в игру и оказал на меня невероятное давление, а я просто его не выдержал. Что тут можно сказать, это была непростительная ошибка на красном, которую я допустил в решающем фрейме. Это ошибка, которая может разрушить или положить конец карьере.
Я наслаждался матчем, но то, как он закончился, оставит несколько больших душевных шрамов. Сейчас чувствую оцепенение, вот как это бывает. Был момент, когда мне показалось, что я уже победил, и я действительно хорошо играл. Но в жизни могут случиться вещи и похуже», — приводит слова Хиггинса Mirror.
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