Робертсон посочувствовал Хиггинсу после яркого камбэка в финале Tour Championship 2022

Чемпион мира, член Зала славы снукера австралиец Нил Робертсон поделился впечатлениями от победы над шотландцем Джоном Хиггинсом в финале Tour Championship 2022, который проходил в Лландидно (Уэльс). Робертсону удалось совершить камбэк со счёта 4:9 и победить — 10:9.



«У Джона было преимущество. Он шёл на 10:6, но потом игра развернулась в другую сторону. Биток прикатился точно к красному шару, когда в игре оставалось два красных и просматривалось вполне удобное для него развитие. В определённые моменты ему действительно не везло, но это то, что было нужно мне, чтобы иметь возможность вернуться в матч. Я очень сочувствую ему, потому что он фантастический человек, замечательный игрок. Он придёт в норму, и я думаю, что он воспользуется этим опытом для уверенной игры на чемпионате мира», — приводит слова Робертсона Metro.

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