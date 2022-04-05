Магнус Карлсен — об отстранении Сергея Карякина: правильно ли исключать людей за мнение?

Действующий чемпион мира норвежский шахматист Магнус Карлсен высказался о решении ФИДЕ отстранить российского гроссмейстера Сергея Карякина на шесть месяцев.

«Мне сложно оценивать это решение, потому что ситуация совершенно новая. Мы не имеем большого количества исторических параллелей. Конечно, я совсем не согласен с Карякиным, но правильно ли исключать людей за мнение, которое мы не терпим? Я не уверен. Возможно, такая позиция окупается в трудные времена, но при этом мы также создаём прецедент.

Вообще, хорошо ли, что мы даём ему именно то, чего он хочет? Он хочет стать святым мучеником, который подвергся «санкционной тирании» Запада. Теперь он официально может рассказывать эти истории на родине – и там это хорошо работает. Мы как бы охотно помогаем ему в этом. Мы даём ему то, что он хочет. Я не знаю, хорошо это или плохо, не уверен.

На самом деле Карякин всегда был последователен в том, что касалось его политической позиции. Это ведь так по-человечески: когда вы имеете непопулярное мнение и оно встречает сопротивление общества, вы начинаете ещё усерднее его отстаивать. Есть ли у Карякина какой-то предел, может ли он переступить черту, ему в любом случае придётся отвечать за свои слова», — приводит слова Карлсена VG.

Также у Карлсена спросили, верит ли он в то, что Карякин сможет вернуться на международные шахматные турниры.

«Я в этом сомневаюсь», — ответил норвежец.