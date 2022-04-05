«Постоянные боли, я сломалась». Российская гимнастка завершила карьеру в 20 лет

Двукратный призёр чемпионата мира 2017 года по спортивной гимнастике, 20-летняя россиянка Елена Ерёмина объявила о завершении карьеры.

«Я закончила профессиональный спорт. Трудное и важное решение в моей жизни. Я приняла его вместе со своим тренером в ноябре 2021 года и сейчас хочу его озвучить. Заканчиваю по причине здоровья.

Я хотела дальше продолжать, были цели, желания и амбиции. Хотела достичь большего. Мой организм уже не мог терпеть постоянные боли во всём теле, терпеть их каждый день, жить на обезболивающих препаратах. Моральное здоровье тоже было не из лучших.

Помимо спины, травм было много — это большой спорт. Которые впоследствии, после операционного и пубертатного периода, давали о себе знать всё это время. Это не останавливало меня продолжать заниматься и ставить цели. Но полгода назад я поняла, что ресурсы организма закончились и он больше не может справляться с нагрузкой и терпеть боль. Я приходила в зал, чтобы потерпеть, а не улучшать свою программу, из-за боли у меня пропадало желание что-то делать. Ментально я сломалась. Выгорела. Не понимала, для чего я это делаю. Я понимала, что боль в спине не уйдёт, как бы я этого ни хотела. Для обычной жизни у меня спина не болит после операции, но для профессионального спорта это слишком большое вмешательство для организма, плюс проблемы со здоровьем у меня были всегда», — написала Ерёмина в своём телеграм-канале.

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