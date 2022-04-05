Сергей Карякин одной фразой отреагировал на слова Магнуса Карлсена о его отстранении

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал слова действующего обладателя шахматной короны, 16-го чемпиона мира, норвежца Магнуса Карлсена. Ранее Карлсен, комментируя полугодичное отстранение Карякина со стороны Международной шахматной федерации (ФИДЕ), сказал: «Конечно, я совсем не согласен с Карякиным, но правильно ли исключать людей за мнение, которое мы не терпим? Я не уверен. Возможно, такая позиция окупается в трудные времена, но при этом мы также создаём прецедент».

«Пришла поддержка, откуда не ждали», — написал Карякин в своём телеграм-канале.

Напомним, в 2016 году Карякин проиграл Карлсену в матче на первенство мира.

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