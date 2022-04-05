Более тысячи человек посетили тренировку Вудса перед его возможным возвращением на мэйджор
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Американский гольфист, 15-кратный победитель турниров «Мэйджор» Тайгер Вудс провёл тренировку перед возможным возвращением на стартующий в четверг престижный турнир. Последить за легендой гольфа пришли более тысячи человек.
На выходных Вудс намекнул, что может принять участие в предстоящем престижном мэйджоре. Он есть в заявке, но заявляет, что решение будет принято непосредственно перед началом турнира.
Спортсмен не выступал на протяжении 14 месяцев из-за последствий дорожно-транспортного происшествия, в которое попал ранее. Автомобиль Вудса перевернулся 23 февраля 2021 года в Лос-Анджелесе (США). Спортсмен находился в машине один, его пришлось извлекать из салона с помощью гидравлических ножниц.
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