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Более тысячи человек посетили тренировку Вудса перед его возможным возвращением на мэйджор

Более тысячи человек посетили тренировку Вудса перед его возможным возвращением на мэйджор
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Американский гольфист, 15-кратный победитель турниров «Мэйджор» Тайгер Вудс провёл тренировку перед возможным возвращением на стартующий в четверг престижный турнир. Последить за легендой гольфа пришли более тысячи человек.

На выходных Вудс намекнул, что может принять участие в предстоящем престижном мэйджоре. Он есть в заявке, но заявляет, что решение будет принято непосредственно перед началом турнира.

Спортсмен не выступал на протяжении 14 месяцев из-за последствий дорожно-транспортного происшествия, в которое попал ранее. Автомобиль Вудса перевернулся 23 февраля 2021 года в Лос-Анджелесе (США). Спортсмен находился в машине один, его пришлось извлекать из салона с помощью гидравлических ножниц.

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