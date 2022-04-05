Сергей Карякин рассказал, как воспринял слова Магнуса Карлсена о его отстранении

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал слова действующего обладателя шахматной короны, 16-го чемпиона мира, норвежца Магнуса Карлсена. Ранее Карлсен, комментируя полугодичное отстранение Карякина со стороны Международной шахматной федерации (ФИДЕ), сказал: «Конечно, я совсем не согласен с Карякиным, но правильно ли исключать людей за мнение, которое мы не терпим? Я не уверен. Возможно, такая позиция окупается в трудные времена, но при этом мы также создаём прецедент».
По словам Карякина, он ожидал, что Карлсен так скажет.
«Ещё начиная со спецоперации я говорил, что Магнус занял нейтральную позицию. Понятно, что он ближе к Западу. Но я же знаю, что Карлсен в первую очередь спортсмен, который чтит спортивные принципы. Он любит побеждать именно за доской.
Уверен, что история с моей дисквалификацией без спортивного отбора ему неприятна. В какой-то степени я ожидал от него таких слов», — цитирует Сергея «РИА Новости Спорт».
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