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Елена Вайцеховская объяснила, почему мировому спорту невыгодно отстранение России

Елена Вайцеховская объяснила, почему мировому спорту невыгодно отстранение России
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Олимпийская чемпионка 1976 года по прыжкам в воду, спортивная журналистка Елена Вайцеховская рассказала, почему, по её мнению, мировой спорт окажется в сложном положении, если российские спортсмены не будут выступать на международных соревнованиях.

«Что от этой меры приобретёт или потеряет мировой спорт? Мне кажется, потерять может многое, и дело здесь не в конкретной стране с названием «Россия». А в том, что с мировой спортивной площадки насильственно убран крупный игрок. Точно так было бы большой потерей исчезновение из числа крупных спортивных игроков таких стран, как США, Китай или зимние Франция с Норвегией.

На первых порах всё замечательно: медали делят те, кто до них никогда не дотягивался, география чемпионов ширится, остальной мир ликует. Но почти сразу становится актуальным вопрос: как много потребуется времени, чтобы компенсировать совершенно объективную потерю в плане уровня результатов, интриг, завязанных на противостоянии с сильнейшими, и интереса ТВ и спонсоров, как следствие. Если этот процесс затянется, совершенно не исключаю, что рейтинги, мягко скажем, снизятся. И ударить это может уже по всей индустрии», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

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