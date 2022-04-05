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Линой Ашрам не переживала из-за заявлений, выходивших в России

Линой Ашрам не переживала из-за заявлений, выходивших в России
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Олимпийская чемпионка Токио по художественной гимнастике Линой Ашрам, которая вчера объявила о завершении карьеры, рассказала об обстоятельствах её победы на Олимпийских играх.

«Перед соревнованиями психолог сказала, что это соревнование не будет похоже на предыдущие. Только когда я прошла через этот стресс с упражнением с обручем, я действительно поняла, о чём она говорила (в квалификации она потеряла обруч. — Прим. «Чемпионата»). Я поняла, что ниже падать просто некуда и что отсюда можно подняться только вверх», — сообщила Ашрам в интервью One Co.

Ашрам также отметила, что её не возмущало поведение и заявления, выходившие в России относительно её победы на Олимпиаде.

«Мы знаем, что делаем, и думаем только об этом», — добавила Ашрам.

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