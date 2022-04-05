Линой Ашрам не переживала из-за заявлений, выходивших в России
Поделиться
Олимпийская чемпионка Токио по художественной гимнастике Линой Ашрам, которая вчера объявила о завершении карьеры, рассказала об обстоятельствах её победы на Олимпийских играх.
«Перед соревнованиями психолог сказала, что это соревнование не будет похоже на предыдущие. Только когда я прошла через этот стресс с упражнением с обручем, я действительно поняла, о чём она говорила (в квалификации она потеряла обруч. — Прим. «Чемпионата»). Я поняла, что ниже падать просто некуда и что отсюда можно подняться только вверх», — сообщила Ашрам в интервью One Co.
Ашрам также отметила, что её не возмущало поведение и заявления, выходившие в России относительно её победы на Олимпиаде.
«Мы знаем, что делаем, и думаем только об этом», — добавила Ашрам.
Комментарии
- 5 апреля 2022
-
16:45
-
16:35
-
16:00
-
15:38
-
15:14
-
15:02
-
14:59
-
13:01
-
12:02
-
11:06
-
10:31
-
10:16
-
09:10
-
08:21
-
07:44
-
00:09
- 4 апреля 2022
-
23:14
-
22:48
-
20:08
-
19:53
-
17:19
-
15:17
-
14:15
-
09:08
-
01:43
-
00:19
- 3 апреля 2022
-
18:19
-
17:55
-
17:17
-
11:02
-
10:41
-
00:56
- 2 апреля 2022
-
22:59
-
21:38
-
21:08
Партнерский контент