Линой Ашрам не переживала из-за заявлений, выходивших в России

Олимпийская чемпионка Токио по художественной гимнастике Линой Ашрам, которая вчера объявила о завершении карьеры, рассказала об обстоятельствах её победы на Олимпийских играх.



«Перед соревнованиями психолог сказала, что это соревнование не будет похоже на предыдущие. Только когда я прошла через этот стресс с упражнением с обручем, я действительно поняла, о чём она говорила (в квалификации она потеряла обруч. — Прим. «Чемпионата»). Я поняла, что ниже падать просто некуда и что отсюда можно подняться только вверх», — сообщила Ашрам в интервью One Co.



Ашрам также отметила, что её не возмущало поведение и заявления, выходившие в России относительно её победы на Олимпиаде.



«Мы знаем, что делаем, и думаем только об этом», — добавила Ашрам.