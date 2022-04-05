Анатолий Карпов отреагировал на слова Магнуса Карлсена об отстранении Сергея Карякина
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12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов прокомментировал слова действующего обладателя шахматной короны, 16-го чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена об отстранении российского гроссмейстера Сергея Карякина со стороны Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Ранее Карлсен заявил: «Конечно, я совсем не согласен с Карякиным, но правильно ли исключать людей за мнение, которое мы не терпим? Я не уверен. Возможно, такая позиция окупается в трудные времена, но при этом мы также создаём прецедент».
«Магнус молодец. Могу пожать ему руку — не ожидал, что он выступит с таким заявлением», — приводит слова Анатолия Карпова ТАСС.
Новость по темеСергей Карякин одной фразой отреагировал на слова Магнуса Карлсена о его отстранении
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