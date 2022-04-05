Вайцеховская: любой вид спорта спит и видит, чтобы в нём родилась звезда уровня Большунова

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду и спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказала мнение о том, что популярность любого вида спорта определяют звёзды мирового масштаба, среди которых немало россиян, в настоящее время отстранённых от участия в международных соревнованиях.
«Можно сколько угодно развивать тезис, что в Европе/мире Россию никто не ждёт и страдать не будет, но есть некая аксиома: популярность вида спорта определяют звёзды. Атлеты мирового масштаба. Причём мелкие виды спорта они реально спасают от вымирания. Как спасали прыжки в воду итальянец Клаус Дибиаси, американец Грег Луганис, русский Дмитрий Саутин, англичанин Том Дейли.
Та же спортивная гимнастика — это не 14 дисциплин и, соответственно, олимпийских медалей, а прежде всего Света Хоркина, Лёша Немов, Настя Люкина, Кохей Учимура.
В плавании точно такие же камешки из фундамента — Женя Рылов, Антон Чупков, а до них — Саша Попов, Денис Панкратов, Майкл Фелпс, Юля Ефимова.
Я тезисно и поверхностно называю имена, но смысл, думаю, понятен. Любой, подчёркиваю, любой вид спорта спит и видит, чтобы в нём родилась звезда уровня Бьорндалена или Большунова, Карелина или Йохауг. Потому что именно эти люди придают смысл самому существованию спорта. Они — его витрина, локомотив и пример для подражания тысячам детей со всего мира.
И рассуждать с позиции: убери звёзд — и ничего в мировом спорте не произойдёт, как минимум глупо», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.
- 5 апреля 2022
-
21:11
-
20:40
-
20:27
-
20:05
-
19:12
-
18:16
-
16:45
-
16:35
-
16:00
-
15:38
-
15:14
-
15:02
-
14:59
-
13:01
-
12:02
-
11:06
-
10:31
-
10:16
-
09:10
-
08:21
-
07:44
-
00:09
- 4 апреля 2022
-
23:14
-
22:48
-
20:08
-
19:53
-
17:19
-
15:17
-
14:15
-
09:08
-
01:43
-
00:19
- 3 апреля 2022
-
18:19
-
17:55
-
17:17