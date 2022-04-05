Вяхирева и Дмитриева вызваны в состав сборной России по гандболу на Кубок дружбы

Тренерский штаб женской сборной России по гандболу во главе с Людмилой Бодниевой определил состав на сбор, который пройдёт в Новогорске с 15 по 23 апреля. В национальную команду вызваны 20 гандболисток.
Женская сборная России по гандболу
Вратари: Мария Дувакина («Динамо-Синара»), Полина Каплина (ЦСКА), Анастасия Рябцева («Астраханочка»).
Левые крайние: Юлия Маркова (ЦСКА), Кристина Кожокарь («Ростов-Дон»).
Правые крайние: Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Ольга Фомина («Лада»).
Линейные: Алёна Амельченко («Лада»), Анастасия Илларионова («Астраханочка»).
Правые полусредние: Анна Вяхирева («Ростов-Дон»), Валерия Маслова, Антонина Скоробогатченко (обе – ЦСКА).
Левые полусредние: Полина Ведёхина, Елена Михайличенко (обе – ЦСКА), Ольга Щербак («Лада»).
Разыгрывающие: Дарья Дмитриева, Карина Сабирова (обе – ЦСКА), Валерия Кирдяшева («Лада»), Милана Таженова, Ярослава Фролова (обе – «Ростов-Дон»).
Тренерский штаб: Людмила Бодниева (главный тренер), Томаш Главаты, Михаил Измайлов.
Национальная команда будет готовиться к международному турниру Кубок дружбы, который пройдёт 22-23 апреля в Москве. В турнире также примут участие сборные Беларуси, Китая и молодёжная сборная России.
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