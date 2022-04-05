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Россия намерена провести международный турнир по гимнастике с участием восьми стран

Россия намерена провести международный турнир по гимнастике с участием восьми стран
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Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что Федерация спортивной гимнастики России намерена провести в июле в Калуге международный турнир с участием минимум восьми стран.

«Мы сейчас меняем календарь, готовим в Калуге открытый международный Кубок в июле с приглашением иностранных команд. Пока у нас около восьми стран-участниц. Очень надеемся на Китай, всё-таки наши основные соперники. Будут Южная Корея, Израиль, Турция. Так что желающие набираются, конкуренция будет», — приводит слова Родионенко ТАСС.

По словам Родионенко, у федерации было также желание провести чемпионат России с участием других стран, но времени на приглашения не хватило. Национальное первенство стартует в Казани уже завтра, 6 апреля.

«Открыть заявку на чемпионат России в Казани спортсменам из других стран мы уже не успевали. Слишком поздно начали этим заниматься, было желание, но не хватило времени. Пригласить другую страну — это значит выслать официальное приглашение, получить согласие, организовать призовые. Есть ряд вопросов, которыми нужно заниматься», — сказала Родионенко.

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