Россия намерена провести международный турнир по гимнастике с участием восьми стран

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что Федерация спортивной гимнастики России намерена провести в июле в Калуге международный турнир с участием минимум восьми стран.

«Мы сейчас меняем календарь, готовим в Калуге открытый международный Кубок в июле с приглашением иностранных команд. Пока у нас около восьми стран-участниц. Очень надеемся на Китай, всё-таки наши основные соперники. Будут Южная Корея, Израиль, Турция. Так что желающие набираются, конкуренция будет», — приводит слова Родионенко ТАСС.

По словам Родионенко, у федерации было также желание провести чемпионат России с участием других стран, но времени на приглашения не хватило. Национальное первенство стартует в Казани уже завтра, 6 апреля.

«Открыть заявку на чемпионат России в Казани спортсменам из других стран мы уже не успевали. Слишком поздно начали этим заниматься, было желание, но не хватило времени. Пригласить другую страну — это значит выслать официальное приглашение, получить согласие, организовать призовые. Есть ряд вопросов, которыми нужно заниматься», — сказала Родионенко.