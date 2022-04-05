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Расписание чемпионата России по спортивной гимнастике в Казани

Расписание чемпионата России по спортивной гимнастике в Казани
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С 6 по 17 апреля в Казани пройдут чемпионат и первенство России 2022 года по спортивной гимнастике. С 6 по 10 апреля будут соревноваться женщины и юниорки, с 13 по 17 апреля сильнейшего определят мужчины и юниоры.

Расписание чемпионата России по спортивной гимнастике

6 апреля
12:00 – 20:00 Женщины. Командное многоборье. Квалификация личного многоборья и финалов в отдельных видах

7 апреля
10:00 – 17:00 Юниорки. Командное многоборье. Квалификация личного многоборья и финалов в отдельных видах

8 апреля
10:00 – 14:30 Юниорки. Финал личного многоборья
17:00 – 19:00 Женщины. Финал личного многоборья

9 апреля
14:00 – 15:00. Женщины. Финалы в отдельных видах (опорный прыжок, брусья)
15:00 – 16:00. Юниорки. Финалы в отдельных видах

10 апреля
14:00 – 15:00. Женщины. Финалы в отдельных видах (бревно, вольные упражнения)
15:00 – 16:00. Юниорки. Финалы в отдельных видах

13 апреля
13:00 – 19:30 Мужчины. Командное многоборье. Квалификация личного многоборья и финалов в отдельных видах

14 апреля
11:00 – 16:30 Юниоры. Командное многоборье. Квалификация личного многоборья и финалов в отдельных видах

15 апреля
10:00 – 16:00 Юниоры. Финал личного многоборья
17:00 – 19:30 Мужчины. Финал личного многоборья

16 апреля
14:00 – 16:30. Мужчины, юниоры. Финалы в отдельных видах

17 апреля
13:00 – 15:30 Мужчины, юниоры. Финалы в отдельных видах

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