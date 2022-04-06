Алина Горносько обратилась к Линой Ашрам, обрезав Дину Аверину на фото

Чемпионка мира по художественной гимнастике, бронзовый призёр Олимпиады 2022 года в Пекине белоруска Алина Горносько обратилась к чемпионке Игр-2022 израильтянке Линой Ашрам, которая официально объявила о завершении карьеры. Горносько опубликовала пост в соцсетях, прикрепив текст к совместному фото с Ашрам, сделанному на церемонии награждения на Олимпиаде-2022. При этом белоруска обрезала на фото россиянку Дину Аверину, завоевавшую серебряную медаль.
«Спасибо за всё, Линой. Ты очень сильная, мне было приятно выступать рядом с тобой. Желаю тебе отдохнуть от всего этого и насладиться жизнью. Скучаю по тебе», — написала Горносько, обращаясь к Ашрам.
«Люблю тебя. Скучаю по тебе», — ответила Ашрам в комментариях.
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