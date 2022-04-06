Отстранённая Ольга Фаткулина рассказала, как её поддержала американская чемпионка мира

Чемпионка мира по конькобежному спорту, серебряный призёр Олимпиады-2014 Ольга Фаткулина рассказала о поддержке со стороны двукратной чемпионки мира в спринтерском многоборье, двукратного призёра Олимпийских игр, американки Бриттани Боу. Ранее Международный союз конькобежцев отстранил Фаткулину, как и других россиян и белорусов, от международных соревнований.
«Если честно, есть у меня пара примеров. Когда нас отстранили и ребята не поехали на чемпионат мира, двое иностранных коллег мне написали, поддержали, так как опять такие события с Россией происходят. Сказали, что надо держаться. Одной из них была Бриттани Боу из США. Это малый процент, но меня порадовало, что он есть, что не все ополчились на Россию и спортсменов из России», — цитирует Фаткулину ТАСС.
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